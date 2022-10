Karl Vannieuwkerke is wél journalist in ‘Vive le vélo’, oordeelt Raad voor de Journalistiek na vragen over commerciële activiteiten

Politiek INTERVIEW. Mediaminis­ter Dalle (CD&V) niet mals voor de openbare omroep: “De VRT heeft een fout gemaakt”

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) is in een openhartig gesprek niet mals voor de openbare omroep. Zo was hij geschrokken van de afschaffing van de regionale ochtendshows op Radio 2: “Ik heb me verslikt in mijn koffie toen ik het nieuws las.” Ook met de striemende kritiek van William Boeva op programma’s als ‘Down The Road’ en het schrappen van de documentaire ‘Fire’ is Dalle het eens: “Het was een misslag.”

