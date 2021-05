Karel is in “in enkele minuten” 1.700 euro kwijt na frauduleuze update Digipass

Een BNP Paribas Fortis-klant uit het Henegouwse Ath is een aanzienlijk bedrag armer na internetoplichting. In de frauduleuze e-mail stond een link met een zogezegde update voor zijn bankkaartlezer. Karel (41) deed het gevraagde en stelde minuten later vast dat hij 1.700 euro was kwijtgeraakt, meldt RTL Info.

“In de e-mail stond dat ik mijn Digipass moest updaten. Ik lette er niet zo op, ik dacht dat het normaal was dat je het moest bijwerken”, zegt Karel aan RTL Info. De man doet al jaren zijn bankverrichtingen via internet en ondervond nooit problemen. Hij benadrukt dat hij normaal altijd op zijn hoede is en zich bewust is van de gevaren van internetoplichting. Op 20 april om 20.00 uur dacht hij met een accurate mail van doen te hebben.

De veertiger drukte op de hyperlink en belandde op een pagina die echt leek op de BNP Paribas Fortis-omgeving. “Er stond dat ik mijn kaartlezer moest updaten. Ik heb mijn kaart in de Digipass gestoken en de opgegeven code ingevoerd. Alles verliep via de website”, gaat Karel verder.

De man realiseerde zich minuten later bij dat er 1.300 euro van zijn zichtrekening en 400 euro van zijn Visa-rekening was verdwenen.

“Ik belde BNP Paribas Fortis. Ze blokkeerden mijn rekening en mijn kaarten, maar ze zeiden me dat het te laat was. Ze wisten niet wat te doen”, aldus de Henegouwer. Bijna op de dag na een maand verder is zijn klacht nog niet opgelost. BNP Paribas Fortis hamert erop dat een update van de Digipass niet nodig is.

Krijgt Karel zijn geld terug? “Zoals alle fraudegevallen wordt de klacht geval per geval onderzocht”, zegt de bank in een reactie aan RTL Info. “Onze beslissing om al dan niet tot terugbetaling over te gaan, zal het resultaat zijn van verschillende elementen die worden nagegaan.”

