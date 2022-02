Karel De Gucht: “Als Poetin Oekraïne binnentrekt, is dat het grootste conflict sinds WOII. Dan zal hij wat meemaken”

Sihame El Kaouakibi al twee keer verhoord in fraudezaak, advocaat Mounir ­Souidi misnoegd

Er zit schot in de fraudezaak tegen Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi. Dat schrijft Gazet van Antwerpen zaterdag. Een jaar na de start van het strafonderzoek werd het lijvige verslag van de bedrijfsrevisor aan het dossier toegevoegd. Haar advocaat Mounir Souidi is misnoegd omdat hij geen inzage heeft in het dossier. “Als we niet weten waar we precies van verdacht worden, kunnen we ons niet deftig verdedigen”, klinkt het.

19 februari