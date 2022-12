Kardinaal De Kesel: “We moeten ons verzetten tegen zelfgenoegzaamheid en onverschilligheid”

Kardinaal De Kesel: “Alleen solidari­teit garandeert echte vrijheid”

Alleen solidariteit kan redding brengen en garandeert echte vrijheid. Dat heeft kardinaal Jozef De Kesel gezegd in zijn homilie in de middernachtmis in de kathedraal van Mechelen. De kardinaal verwijst naar de coronapandemie, de groeiende armoede in de wereld en de overstromingen in ons land.

25 december