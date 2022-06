Kardinaal De Kesel biedt ontslag aan als aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Op 5 jaar tijd waren er 14 overlij­dens en 24 hersenlet­sels in crèches: “Een kindje heel houden mag niet onze standaard zijn”

De afgelopen vijf jaar onderzocht het gerecht 14 overlijdens en 24 hersenletsels bij baby’s en peuters in crèches. Zo blijkt uit informatie die bezorgd werd aan de Onderzoekscommissie Kinderopvang in het Vlaams Parlement. Slechts in twee gevallen werd er iemand veroordeeld. “Bij 15 van de 54 probleemcrèches is er geen enkel inspectieverslag te vinden” zegt Celia Groothedde (Groen) die in de onderzoekscommissie zit.

13:42