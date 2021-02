Kappers weer open en goed nieuws voor binnenlandse uitstapjes? Dit mogen we verwachten van Overlegcomité vrijdag

Mogen de kappers op zaterdag 13 februari hun scharen weer bovenhalen of niet? Het vorige Overlegcomité had twee weken de deur op een kier gezet en beloofde een heropening “als de cijfers verbeterden”. Wat dat precies wilde zeggen was niet duidelijk: premier De Croo zei dat het een menselijke beslissing zou worden. Maar zijn woorden waren nog niet koud, of daar trokken Marc Van Ranst en Geert Molenberghs al aan de alarmbel. Volgens hen was een heropening op 13 februari compleet onhaalbaar. Het GEMS-expertenteam, waar beiden deel van uitmaken, had dan ook tegen zo’n heropening geadviseerd.