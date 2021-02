Kappers staan te trappelen om schaar weer in klanten te zetten: “We moeten wassen, knippen, brushen, kleuren, föhnen en weer doorgaan”

Koen Van der Heyden (38) en kapper Ash (39) in Bambrugge: “Toegegeven, ik heb één keer gepolst of ik eerder mocht komen”

Toen de beslissing viel dat de kappers hun activiteiten mochten hervatten, liet Koen Van der Heyden er geen gras over groeien: om 10.30 uur neemt hij plaats in de stoel van kapper Ash Hardja in Bambrugge. “Normaal heb ik een afspraak om de vijf à zes weken, maar intussen zijn er al drie maanden gepasseerd”, zegt Koen. “Mijn vrouw heeft al eens de tondeuse bovengehaald om de zijkanten wat in te korten, maar het is hoogtijd voor het professionele werk. Toegegeven, ik heb eens bij Ash gepolst of ik tussendoor eens kon langskomen, maar dat heeft hij vriendelijk afgewimpeld.”