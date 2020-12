Kappers moeten niet te veel hopen op kerstmirakel

Spannende en zware EU-top in Brussel vandaag van start

10:15 De EU-leiders komen vandaag weer fysiek in Brussel bijeen voor hun jaarlijkse decembertop van twee dagen. Het wordt een spannende top met zware beslissingen. "We hebben veel belangrijke kwesties om aan te pakken", schrijft EU-president Charles Michel in zijn uitnodiging aan de leiders.