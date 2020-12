Kappers moeten niet hopen op kerstmirakel

Zutendaal/Bilzen Man die rondreed met nazisymbo­len op truck, zit in cel voor brandstich­ting in asielcen­trum

9 december Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de brand in het asielcentrum van Bilzen in november 2019. Het gaat om Zutendalenaar Emmanuel M. die vorige maand werd opgepakt nadat hij met nazisymbolen rondreed op zijn wagen. Ook zijn vrouw is aangehouden. De politie startte een onderzoek, arresteerde M. wegens racisme en wapenbezit, maar linkt hem nu ook aan de brand. “Er zit een verdachte in de cel wegens opzettelijke brandstichting”, bevestigt Bruno Coppin van het parket.