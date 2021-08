Kappers en schoonheidsspecialisten willen af van mondmaskerplicht

Crevits legt afschaf­fing strenge telewerkre­gels op tafel

13:40 Het Overlegcomité buigt zich morgen opnieuw over de coronasituatie in ons land. In de aanloop hiernaar stelt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) voor de telewerkregels volledig aan de bedrijven over te laten, althans in Vlaanderen. “De vaccinatiegraad in Vlaanderen is heel hoog. Een sterke aanbeveling is niet meer nodig.”