Kappers en schoonheidsspecialisten waarschuwen dat nieuwe sluiting doodsteek zou betekenen voor verschillende zaken

Leuven/Kessel-Lo “Wij zijn dubbel gekloot”: Na de verstren­gin­gen in de horeca, ziet tattoo/koffiebar Coffee & Ink binnenkort ook nog eens strengere norm ingaan voor... inkt

Joris Laureyn (38), de uitbater van Coffee & Ink, hoeft zich niet alleen de kop te breken over de gekende horecabeperkingen, maar ook de tattooshop in hetzelfde pand hangt een zwaard van Damocles boven het hoofd. Vanaf januari legt de EU immers strengere normen op voor... tatoeage-inkt. “We zijn blij dat er na het laatste Overlegcomité geen verdere verstrengingen zijn doorgevoerd voor de horeca -en dus voor onze koffiebar-, maar in januari zullen we allicht wel en deel kostbare tatoeage-inkt moeten weggooien...”

3 december