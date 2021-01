Kappers en schoonheidsspecialisten eisen duidelijkheid van Overlegcomité: “Grens voor versoepelingen is veel te streng”

LIVE. De Croo roept op “niet te dramatise­ren” rond vaccinatie­cam­pag­ne - Zeven overlij­dens na vaccin, voorlopig geen oorzake­lijk verband

15:02 Pfizer kan geen zekerheid bieden voor het aanleveren van de nodige vaccins in de komende weken. De vaccinaties van personeel van Vlaamse ziekenhuizen worden voorlopig uitgesteld door de overheid. De vaccinproducent zegt te begrijpen dat iedereen zo snel mogelijk gevaccineerd wil worden, “maar dit zijn uitzonderlijke tijden”. Intussen worden steeds meer besmettingen met de Britse variant vastgesteld in België. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.