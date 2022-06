Kansarmoede van Vlaamse kinderen vorig jaar licht gedaald

De kansarmoede van kinderen in Vlaanderen is in 2021 licht gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien. In 2020 groeide nog 13,7 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar oud op in armoede. Vorig jaar was dat nog maar 12,7 procent. “Dat is positief, maar elk kind dat opgroeit in kansarmoede, is er één te veel”, zeggen Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) en haar partijgenoot, minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle.

De kansarmoede-index wordt berekend op basis van een aantal parameters, zoals het gezinsinkomen, de arbeidssituatie van de ouders en huisvesting. Of een kind al dan niet in kansarmoede opgroeit, heeft vooral te maken met een beperkt inkomen (87 procent) en met een laag opleidingsniveau van de ouders (81,9 procent). Bovendien heeft 77,7 procent van de kinderen in kansarmoede ouders die werkloos zijn of zich in een precaire arbeidssituatie bevinden.

Dat de armoede bij kinderen daalt, is merkbaar in alle provincies. In Antwerpen blijkt de daling het hoogst: van 17,5 procent naar 16,1 procent. Met 7,6 procent ligt de kansarmoede-index in Vlaams-Brabant het laagst. Uit de gegevens van het agentschap Opgroeien blijkt ook dat er een sterke daling is in de grootsteden (-2,2 procentpunt).

De kansarmoede-index spitst zich enkel toe op jonge kinderen. Uit de cijfers blijkt dat heel wat meer kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar opgroeien in een gezin met een beperkt gezinsinkomen. De resultaten van de Europese EU-SILC-enquête tonen bovendien aan dat 8 procent van de kinderen en jongeren zich in 2021 onder de armoederisicogrens bevond. 10 procent leeft in een gezin dat het moeilijk of zeer moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen met het beschikbare gezinsinkomen. 6 procent bevindt zich in een situatie van ernstige materiële en sociale deprivatie.

“Kansarmoede verder terugdringen”

Een van de instrumenten die de Vlaamse overheid heeft uitgewerkt om gezinnen met een beperkt inkomen te ondersteunen is het Groeipakket. Dat bevat met de sociale toeslag en de schooltoeslag twee belangrijke vergoedingen die gebaseerd zijn op het gezinsinkomen. Uit de meest recente cijfers blijkt dat in 2021 een kwart van de ouders kon rekenen op sociale toeslagen naast het Groeipakket. In het schooljaar 2021-2022 kregen 459.257 leerlingen die in Vlaanderen wonen een schooltoeslag, dat zijn er 5.339 minder dan in het schooljaar voordien.

Minister Crevits benadrukt dat “er de voorbije jaren hard is gewerkt aan de automatische toekenning van het groeipakket zodat veel meer ouders krijgen waar ze recht op hebben.” Minister Dalle wil de cijfers gebruiken “om zowel het beleid vanuit Vlaanderen, als vanuit de lokale besturen verder af te stemmen op daadkrachtige maatregelen en om goede praktijken uit te wisselen. Zo kunnen we samen kansarmoede verder terugdringen én ieder kind gelijke kansen gunnen, vanaf de prille start van het leven”, klinkt het.