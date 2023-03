Kans op stikstofakkoord erg klein: “Vandaag een akkoord sluiten ligt heel moeilijk voor CD&V”

UPDATEDe Vlaamse regering zal waarschijnlijk vandaag ook geen stikstofakkoord bereiken. Voorlopig komt er geen nieuwe ministerraad bijeen en houdt minister-president Jan Jambon (N-VA) het bij een-op-eengesprekken met zijn topministers. Dat melden meerdere bronnen aan onze redactie. Wellicht speelt het massale boerenprotest in Brussel een rol in de beslissing van Jambon. “Vandaag een akkoord sluiten ligt heel moeilijk voor CD&V”, klinkt het binnen N-VA.

Vandaag trekken de boeren richting onze hoofdstad om te betogen tegen de Vlaamse regering die er nog niet in geslaagd is een stikstofakkoord te sluiten. Vandaag was nochtans de deadline die minister-president Jan Jambon (N-VA) zichzelf én zijn regering had opgelegd om de stikstofknoop definitief te ontwarren.

Maar voorlopig komt er geen nieuwe ministerraad bijeen en houdt Jambon het bij bilaterale gesprekken met zijn topministers. Wel was er zoals elke vrijdag een Vlaamse ministerraad. Bij het binnengaan benadrukten N-VA en Open Vld nogmaals het belang van een akkoord. “Er had al een akkoord moeten liggen, in het belang van de landbouw en de economie”, zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Ik hoop dat de sense of urgency er ook is.”

KIJK. VTM NIEUWS-journalist Hannelore Simoens: “Het was snel duidelijk dat het met die boerenbetoging heel moeilijk zou zijn voor CD&V om vandaag een akkoord te sluiten”

Ook voor minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) is het cruciaal dat er een akkoord komt. Hij herhaalde de vraag van zijn partij om de 300 miljoen euro aan Europese landbouwsubsidies uit de discussie over stikstof te halen. “Landbouwers hebben nood aan die middelen, ze hebben er ook recht op”, zegt hij. “We mogen de landbouwers niet in onzekerheid storten. Dat raakt hen onnodig hard. Laat ons dat dossier op zijn eigen waarde beoordelen. Het voorjaar staat voor de deur, de landbouwers willen nu zekerheid.” Hij wijst daarmee op de teeltplannen die landbouwers momenteel aan het uitwerken zijn.

De komende uren wordt enkel bilateraal onderhandeld. Als daaruit voldoende toenadering volgt, kan er vrijdagavond nog een kernkabinet of ministerraad volgen.Het is alleszins niet de bedoeling om er opnieuw een lange onderhandelingsnacht van te maken, valt te horen bij alle betrokkenen. Wellicht wordt er voor gekozen om zaterdag opnieuw bij elkaar te komen.

CD&V ontkent crisis

Volgens VTM NIEUWS-journalist Hannelore Simoens is het tijdens de wekelijkse ministerraad kort over stikstof gegaan, “maar was het snel duidelijk dat het met die boerenbetoging heel moeilijk zou zijn voor CD&V om vandaag een akkoord te sluiten”.

CD&V laat zich echter niet onder druk zetten door haar coalitiepartners. De christendemocraten vinden het “helemaal geen schande dat een akkoord bereiken zijn tijd neemt”. “Tijd is minder belangrijk dan het feit dat het grondig en juist gebeurt”, aldus minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). De berichtgeving over een regeringscrisis spreekt ze tegen. “De Vlaamse regering is al zo vaak tot akkoorden gekomen in moeilijke dossiers. Het is niet onlogisch dat dit dossier ook tot grote en moeilijke discussies leidt.”

KIJK. Komt er vandaag stikstofakkoord? “Tijd is minder belangrijk”