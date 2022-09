Kans op sociaal akkoord over welvaartsenveloppe van 900 miljoen euro nihil

Antwerpen Burgemees­ter De Wever na Antwerp Marathon: “Ik ben bijna gestorven op het Schoonsel­hof”

De Antwerpse marathon was een zware dobber voor onze burgemeester Bart De Wever (51). De fervente loper had dit keer 4 uur en drie kwartier nodig (4:47:31 om precies te zijn) om zijn marathon tot een goed einde te brengen. “Op het Schoonselhof had ik even schrik dat het niet goed ging”, vertelt zijn begeleider Chris Goossens. “Maar zijn grafzerk staat er toch al.”

11 september