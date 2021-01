Kankerprof gered door eigen onderzoek: “De wetenschapper zegt dat het goed gaat, de mens in mij is bang”

“Je moet altijd blijven gaan. Zoals ook professor Breckpot doet. Ze herstelt van baarmoederhalskanker. Eind vorig jaar had men alles geprobeerd... behalve immunotherapie. Datgene waar ze zelf al jaren haar hart en ziel in steekt. En karma! Ze reageert er supergoed op.” Het zijn de woorden van Cleo Goyvaerts (34), postdoctoraal onderzoeker aan de VUB en in Nina verkozen tot een van de twintig vrouwen van 2020. Professor Breckpot is Cleo’s baas, diensthoofd van het Laboratorium voor Moleculaire en Cellulaire Therapie aan de VUB, ondervoorzitter van de Ethische Commissie Dierproeven, maar bovenal een warme vrouw die vier jaar geleden de hemel op haar hoofd zag vallen tijdens een routineonderzoek bij de gynaecoloog. “Ik probeer alles in mijn leven positief te benaderen”, zegt ze razendsnel. “Gelukkig is mijn vriend ook zo. Op de momenten dat ik mij slecht voel, spreekt hij op me in: ‘Morgen zijt ge weer beter.' En ja, hij heeft gelijk.”