Kankerpatiënt Chris Van den Abeele richt zich tot vaccinweigeraars: “Beseft u dat dit voor anderen kwestie van leven of dood is?”

Nieuwe ‘variant of interest’ uit Verenigd Koninkrijk maakt voorlopig geen opgang in ons land: “Maar we houden het in de gaten”

De nieuwe ‘variant of intrest’ van het coronavirus die eerder dit jaar opdook in het Verenigd Koninkrijk, maakt voorlopig geen opgang in ons land. Dat bevestigt viroloog Marc Van Ranst aan HLN. AY.4.2 werd “de meest besmettelijke coronavirusstam sinds het begin van de pandemie” genoemd en had experten meteen op het puntje van hun stoel.

19 november