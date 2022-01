Kankeronderzoeker test hittetherapie nadat hij zijn moeder verloor aan pancreaskanker: “Zij zou dit prachtig gevonden hebben”

Agentschap Zorg en Gezondheid: "Uiterst waakzaam en voorzich­tig zijn zolang de winter duurt”

"Zolang de winter duurt, moeten we uiterst waakzaam en voorzichtig zijn." Dat heeft Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) gezegd in het Vlaams Parlement, waar het woensdag ging over meer bevoegdheid voor het Vlaams gewest in crisissituaties, en dus ook in de coronapandemie. "In een eerste fase zal het toch belangrijk zijn om te kijken waar we staan op het einde van de vijfde golf", zei ook afdelingshoofd Preventie van het AZG, Iris De Schutter.

