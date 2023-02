Kan vliegen vanaf Zaventem binnenkort niet meer? Zuhal Demir (N-VA) schetst doembeeld voor luchthaven

DEMOCRACY INDEX Democratie in vrije val in Rusland in 2022, België blijft ‘gebrekkige democratie’

In Rusland is de democratie in 2022 wereldwijd het meest achteruitgegaan. Dat blijkt uit de jaarlijkse Democracy Index van de Economist Intelligence Unit, de onderzoekstak van de uitgever van The Economist. België staat net als vorig jaar op de 36e plaats en wordt als ‘gebrekkige democratie’ geboekstaafd.

5:34