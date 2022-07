Kan Vandenbroucke wanhopige mucopatiënten redden? “Dwing farmabedrijf om patent vrij te geven van peperduur medicijn”

Nossegem Domper voor ouders mucopa­tiënt Finn (5) nu belangrijk geneesmid­del toch niet terugbe­taald wordt: “Waarom kan het in Nederland dan wel?”

“In Nederland wordt het levensreddende mucogeneesmiddel vanaf 1 augustus terugbetaald. Waarom hinken we hier weer achterop?” Dat de gesprekken over de terugbetaling van het Kaftrio-medicijn vorige week afgesprongen zijn, zorgt voor een enorme ontgoocheling bij de ouders van de 5-jarige mucopatiënt Finn uit Nossegem. “Of we nog hoop hebben? We moeten wel”, aldus mama Natalie.

11:28