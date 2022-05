Kan Sammy Mahdi het tij nog keren voor CD&V? Politiek analist Karel Lattrez: "Hij heeft nog heel veel werk”

“Leeg het aquarium”: dierenrech­ten­or­ga­ni­sa­tie protes­teert in Brussel tegen dolfinaria

Een 25-tal activisten van dierenrechtenorganisatie Bite Back hebben zaterdag met een protest aan het Europakruispunt voor Brussel-Centraal deelgenomen aan de internationale campagne Empty The Tanks. In meer dan 30 landen wordt actie gevoerd tegen het houden van zeezoogdieren in gevangenschap. Tegelijkertijd vraagt Bite Back nadrukkelijk een einde aan de dolfinaria in België.

17:25