Kan Pukkelpop doorgaan zonder ‘social distancing’ en zonder mondmaskers? “Ik pleit er toch voor om met compartimenten of bubbels te werken”

Het festival vindt van 19 tot 22 augustus in Kiewit plaats, maar de opbouw is nu al van start gegaan. Voorlopig hoeven bezoekers enkel een negatieve PRC-test of een sneltest voor te leggen. Een certificaat dat bewijst dat ze volledig gevaccineerd zijn of recent besmet geweest zijn, kan natuurlijk ook. Op het terrein wacht dan de grote vrijheid. Geen sprake meer van ‘social distancing’ of mondmaskers dus.

In ‘De Morgen’ merkt de Nederlandse viroloog Ab Osterhaus op dat Pukkelpop ongetwijfeld tot besmettingen zal leiden. “We weten dat zo’n tien procent van de jongere mensen die in het ziekenhuis belanden af te rekenen krijgt met langdurige gevolgen (long covid). De vraag is: moeten we in een politiestaat leven of dat toch accepteren? Het is aan de politiek om die afweging te maken.”