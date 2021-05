Kan mijn werkgever me verplichten om naar kantoor te komen? En kunnen we supporteren voor de Rode Duivels op een groot scherm? Al uw vragen over het zomerplan beantwoord

Torben (21) wil zelfdoding voorkomen met YouTubeka­naal

10 mei Een jongen van 21 roept andere jongeren via zijn YouTubekanaal op om te praten over hun problemen, voor het te laat is. Hij weet waar hij over praat. Hij heeft zelf geprobeerd om uit het leven te stappen. Experts vinden het goed dat zelfmoord zo meer bespreekbaar wordt.