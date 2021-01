Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg? Kunnen we nu sneller vaccineren? Alle vragen beantwoord

Fietser (13) valt tijdens ‘downhill’ op langste trap van het land

14:44 Een 13-jarige waaghals is zwaargewond geraakt toen hij met zijn mountainbike naar beneden wilde racen op de Montagne de Bueren in Luik. Dat is een straat bestaande uit 374 trappen, de langste trap van het land. Youtube staat vol filmpjes van waaghalzen die er ‘downhill’ naar beneden racen, maar dat blijkt niet zonder gevaar.