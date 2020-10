Kan ik gerechten afhalen op restaurant? Mag ik gaan sporten? Mag oma op de kleinkinderen passen? Uw vragen beantwoord

Marc Noppen (UZ Brussel): “Jongste coronapa­tiënt op intensieve zorg is vier jaar oud”

16 oktober “Onze jongste coronapatiënt op intensieve zorg is vier jaar oud.” Dat vertelde Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, in De Afspraak op Canvas. “Dat is heel aangrijpend, ook voor ons personeel”, aldus Noppen.