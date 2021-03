Kan het Overlegcomité de teugels lossen? Dit zeggen de coronacijfers volgens experts

Na een week ‘ti­me-out’: wat mogen we morgen verwachten van Overlegco­mité?

4 maart Nog steeds gaat de coronacurve de verkeerde kant uit, toch lijken verstrengingen van de baan en nemen politici opnieuw het woord ‘versoepelingen’ in de mond. Als er één kanshebber is om morgen doorgevoerd te worden, dan is het de grotere buitenbubbel. “We moeten nu beperkt versoepelen. Al is het maar om de mensen toch iets te geven waaraan ze zich kunnen optrekken”, liet Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) al weten. Dit is wat er op tafel ligt.