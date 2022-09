Kan de Vlaamse regering vallen? Professor Carl Devos beant­woordt 8 vragen: “We moeten rekening houden met een ultieme move van CD&V”

PolitiekEr is druk overleg tussen de Vlaamse topministers. De discussie over de kinderbijslag is uitgegroeid tot een symbolenstrijd. Overleeft de Vlaamse regering de komende 24 uur? Professor politicologie Carl Devos (UGent) analyseert en beantwoordt acht prangende vragen over de crisis in de Vlaamse regering. “We moeten rekening houden met een move van CD&V naar de exit.” En over Jambon: “Hij heeft té traag en té rustig gehandeld.”