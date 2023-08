Kan de staatsbon plots uitverkocht zijn? En is dat ‘toprendement’ echt gegarandeerd? Uw 14 meestgestelde vragen over de staatsbon beantwoord

Moet u straks in het Engels naar de dokter? Nooit eerder zoveel buitenland­se artsen in België: “Tijd om in te grijpen”

Nooit eerder waren er in België zoveel buitenlandse artsen actief. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Opmerkelijk: vooral Oost- en Zuid-Europeanen rukken op. Al strijken er ook meer Congolezen en zelfs Libanezen neer. Professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey krabt zich in de haren. “Het is stilaan absurd. De deur staat wagenwijd open.” Hij maakt zich zorgen. Moet u straks aan uw Roemeense dokter in het Engels uitleggen waar het pijn doet?