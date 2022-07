Kampen en evenementen in verontreinigde PFAS-zones kunnen gewoon plaatsvinden

Belgische chocola­tier Neuhaus zegt “te laat" verwittigd te zijn over salmonella­be­smet­ting bij Callebaut: fabriek moet 2 tot 4 weken sluiten

De Belgische chocolatier Neuhaus heeft zijn productie tijdelijk stilgelegd naar aanleiding van de ontdekking van salmonella in een lot bij chocoladeproducent Barry Callebaut in Wieze. Neuhaus, dat de chocolade van Barry Callebaut in zijn producten verwerkt, zegt "te laat" verwittigd te zijn, klinkt het in La Dernière Heure.

