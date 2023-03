Kamervoorzitter Tillieux stuit op duizenden euro’s pensioenextra’s voor Herman De Croo en Siegfried Bracke

Tillieux heeft deze namiddag het bureau van de Kamer ingelicht over de kwestie. Uit juridisch advies dat ze heeft ingewonnen blijkt dat de constructie alvast voor de hoge ambtenaren onwettig was, omdat de bedragen de wet-Wyninckx omzeilen. Die begrenst de hoogte van de overheidspensioenen op 93.760,79 euro bruto per jaar of 7.813,40 euro bruto per maand.

Maar de stortingen die enkele hoge ambtenaren en voormalige Kamervoorzitters krijgen bovenop hun pensioen, vallen daar buiten. Zo krijgen zij in feite meer pensioen dan de wetgever wilde toelaten. Op de stortingen zelf staat wel een maximumbedrag van 6.688,54 euro bruto per maand, voor wie tien jaar Kamervoorzitter is geweest.

Tillieux heeft de stortingen nu stopgezet en zoekt uit of de bedragen teruggevorderd kunnen worden. Daarnaast moet er ook onderzoek gebeuren naar hoe dit jarenlang kon gebeuren. In tegenstelling tot wat bronnen eerder zeiden en ook op onze website verscheen, verduidelijkt Eliane Tillieux tegenover onze redactie dat ze nog wacht op het juridisch advies over de bedragen die de gepensioneerde Kamervoorzitters ontvangen. Met andere woorden: het staat nog niet vast dat ook die stortingen onwettig waren, al is het maar de vraag waarom het oordeel hier anders zou luiden.

Quote Als ik een storting krijg van de Kamer, ga ik ervan uit dat die in regel is Herman De Croo, Voormalig Kamervoorzitter (Open Vld)

“Hoeveel het precies is, zou ik moeten nakijken”, reageert Herman De Croo. “Maar het is inderdaad een kleine parlementaire wedde, bruto natuurlijk, want je betaalt er belastingen op. Gewezen Kamervoorzitters krijgen zo’n uitkering. Daarom heb ik destijds verzaakt aan mijn parlementaire uittredingsvergoeding — ik kon nog voor 96 maanden uitbetaald worden gezien mijn staat van dienst. Ik kon de twee ook combineren, maar dat heb ik niet gedaan”, zegt de Open Vld’er.

“Maar wat ik niet wist, is dat die uitkering van de Kamer niet onderworpen is aan de wet-Wijninckx. Dat heb ik recent vernomen van Kamervoorzitter Tillieux. Als ik een storting krijg van de Kamer, ga ik ervan uit dat die in regel is. Het lijkt mij correct om er nu voor te zorgen dat die uitkering daar ook onder valt. Dan zal ze waarschijnlijk volledig wegvallen in mijn geval”, aldus de voormalige Kamervoorzitter.

Omdat er twijfel gerezen, doet Herman De Croo afstand van deze vergoeding, laat Open VLD weten in een persbericht. Indien blijkt dat de regeling onwettig zou zijn, wat nog niet duidelijk is, zal hij die voor het verleden ook terugbetalen.

De Croos onwetendheid stoot op verwondering bij een parlementslid dat aanwezig was op de vergadering van het Bureau van de Kamer. “Daar werd gezegd dat de regeling nog versoepeld werd in 2003 — toen De Croo dus Kamervoorzitter was. Hij zou daar dus van geweten moeten hebben. De voorwaarde voor de vergoeding is dat je minstens twee jaar Kamervoorzitter was. Als je daaraan voldoet, telt sinds 2003 elk jaar meteen dubbel voor de berekening van de vergoeding.”

HLN vroeg Siegfried Bracke om een reactie, maar hij wenste niet in te gaan op de kwestie.

KIJK. VTM NIEUWS-journalist Hannelore Simoens: “Schadelijk voor vertrouwen in politiek”

Politieke reacties

Peter De Roover vraagt in een reactie aan onze redactie namens de oppositiepartij N-VA een onderzoek naar de praktijk. “Dit is volstrekt onaanvaardbaar en moet tot op het bot juridisch worden uitgezocht”, reageert de fractievoorzitter. “Alle mogelijkheden moeten worden uitgeput om ervoor te zorgen dat dit systeem binnen het wettelijk kader blijft én binnen de regels van het politieke fatsoen. Dat geldt voor iedereen die er gebruik van gemaakt heeft of gebruik van zal maken. Wie dit systeem heeft ingevoerd en hoe moet ook boven water komen”, besluit hij.

Barbara Pas (Vlaams Belang) vraagt om “volledige transparantie”. “Niet alleen dit systeem afschaffen, maar gelden terugvorderen en repercussies voor wie bewust die onwettige regeling creëerde", voegt ze eraan toe op Twitter.

Groen-Kamerlid Kristof Calvo laat aan HLN weten dat hij “volledige transparantie” wil. “Oneigenlijke pensioenextra’s zouden teruggevorderd moeten worden”, laat hij weten. “Zulke pensioenextra’s waar niemand van weet is echt geen reclame voor de politiek. Voor ons is het duidelijk: deze kwestie moet ook leiden tot een versnelling inzake politieke vernieuwing, een belangrijke belofte van het Vivaldi-regeerakkoord”, aldus de ondervoorzitter van de Kamer en lid van het Bureau.

Ook Vooruit wil dat de betrokken personen het teveel teruggeven. “Iedereen is gelijk voor de wet. Ook voorzitters van het parlement. Deze frauduleuze regeling wordt onmiddellijk stopgezet. Wat ze teveel kregen de voorbije jaren moet ook worden teruggevorderd”, laat fractieleider Melissa Depraetere weten aan onze redactie.

PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw eist op Twitter het terugstorten van de extra vergoedingen. “Gedaan met de graaipolitiek!”, voegt hij eraan toen.

