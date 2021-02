Kamervoorzitter Tillieux over Parijs-trip Van Langenhove: "Regels zijn duidelijk, geen buitenlandse verplaatsingen als parlementslid”

Livios 7 oplossin­gen voor meer privacy in je tuin

23 februari Een groot aandachtspunt - zeker bij nieuwe tuinen - is het vermijden van inkijk. Maar je wil toch geen jaren wachten voor je haag of beplanting voldoende beschutting biedt? Privacy in je tuin op één dag: bouwsite Livios legt uit hoe je dit voor elkaar krijgt.