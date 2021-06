Kamervoorzitter Tillieux geeft regering-De Croo tik op de vingers: “Gebrek aan respect”

Economie Inflatie blijft stijgen: energie is duurder, voeding­prij­zen gezakt

12:32 De prijzen van goederen en diensten zijn in juni globaal 1,63 procent gestegen in vergelijking met een jaar geleden. Dat blijkt uit de inflatiecijfers van het Belgisch statistiekbureau Statbel. In mei bedroeg de inflatie nog 1,46 procent, in april 1,23 procent.