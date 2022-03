Kamerlid Vandenput (Open Vld) wil Oekraïense vluchtelingen zakgeld geven in plaats van leefloon

Kamerlid Tim Vandenput (Open Vld) vindt niet dat Oekraïense vluchtelingen zomaar een volledig leefloon moeten krijgen, althans niet voor de periode waarin ze worden opgevangen in gratis initiatieven. Hij ziet meer heil in het geven van zakgeld, zoals dat gebeurt bij de opvang van vluchtelingen in lokale opvanginitiatieven (LOI’s) via de OCMW’s.

“Het is evident dat we elke oorlogsvluchteling hartelijk en volledig zullen opvangen. Veel vrijwilligers en lokale besturen werken hier hard aan”, benadrukt Vandenput. In de eerste plaats moeten ze een dak boven hun hoofd krijgen, vindt Vandenput, maar daarnaast moeten ze ook leven, hun trauma’s verwerken en integreren. “We moeten daarin rationeel en efficiënt zijn, hen ondersteunen in wat ze nodig hebben.”

“Daarom vind ik dat wekelijks of maandelijks zakgeld nodig is, maar niet hetzelfde hoge bedrag dat een leefloon voorziet. Dit voor de periode waarin gratis opvangen voorzien wordt door de verschillende initiatieven”, zegt Vandenput.

‘Bed-bad-brood’-principe

Iedereen kan vandaag al een leefloon aanvragen mits er een financieel onderzoek gebeurt door de sociale dienst van de gemeente waar hij of zij woont. Voor een gezin is dat 1.478 euro, een alleenstaande 1.094 euro en een samenwonende 729 euro, legt Vandenput uit. “Als we 200.000 Oekraïense vluchtelingen gemiddeld 1.000 euro per maand leefloon geven, dan kost dit 200 miljoen euro per maand en dus 2,4 miljard per jaar. Dat kunnen de overheidsfinanciën gewoon niet aan”, zegt hij.

Daarom stelt hij voor het bestaande ‘bed-bad-brood’-principe binnen het systeem van LOI-ondersteuning toe te passen op de Oekraïense vluchtelingen, tot ze bijdragen aan de financiering van een eigen woonst. “Dat is 78 euro zakgeld per week voor een alleenstaande en 173 euro voor een gezin. En dat is voor mij de juiste toepassing van het equivalent leefloon: gelijkwaardigheid voor elke vluchteling. En dat maakt de vluchtelingenopvang ook betaalbaar voor de overheden.”

