Kamercommissie zet licht op groen voor omstreden gevangenendeal met Iran: “Mogelijk zet het iets in in gang voor Djalali”, hoopt zijn collega

Gisteren kwam het niet tot een stemming, gezien er veel kritische vragen en opmerkingen kwamen van de oppositie en de meerderheid. Vandaag werd het verdrag dan toch goedgekeurd. Het wetsvoorstel omvat verschillende zaken, waaronder de Iran-deal. De meerderheid stemde voor, N-VA stemde tegen. PVDA+ onthield zich, Vlaams Belang stemde tegen de Iran-deal. De plenaire zitting zal het verdrag verder bekijken voor het in werking kan treden. Ook het Iraanse parlement moet het nog goedkeuren.

Als het omstreden wetsontwerp wordt goedgekeurd, kan ons land veroordeelden met de Iraanse nationaliteit naar Iran sturen, waar ze hun straf verder kunnen uitzitten. Ook omgekeerd kan Iran veroordeelden naar ons land sturen. Momenteel zit er een 25-tal Iraniërs in een Belgische gevangenis. Om voor overbrenging in aanmerking te komen, moeten beide landen hun fiat geven en moet de veroordeelde zelf akkoord gaan.

Verschillende Kamerleden verwezen naar andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Australië die geen gelijkaardig verdrag hebben, maar in het verleden tot een soort ruil met Iran zijn overgegaan. “Ons land heeft de moed gehad personen te vervolgen en veroordelen voor terrorisme. Andere landen doen het op een andere manier: niet vervolgen, niet veroordelen en de zaak snel-snel vergeten. Dat doen wij niet”, klonk het. “Wij kiezen voor een instrument van de rechtsstaat.”

Over welke veroordeelden gaat het?

Enerzijds zijn er VUB-professor Ahmad Djalali en de ngo-medewerker Olivier Vandecasteele. Zij zitten opgesloten in Iran. Djalali werd er eind 2017 zelfs ter dood veroordeeld. De Iraans-Zweedse wetenschapper valt niet onder de strikte toepassing van het verdrag dat ons land heeft gesloten met Iran. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) gisteren verklaard in de Kamer. Hij heeft immers niet de Belgische nationaliteit. Maar dat belet ons land niet zijn inspanningen voort te zetten om Djalali vrij te krijgen. De familie van Djalali en zijn collega Gerlant Van Berlaer (UZ Brussel) hopen dat er hierdoor opnieuw beweging komt in het dossier.

“Mogelijk zet het iets in gang, want de laatste twee jaar is er geen vooruitgang meer geweest in zijn situatie.”, verklaart Van Berlaer. “Zweden kan natuurlijk nog iets doen, maar of je zo’n deal moet sluiten, dat is voer voor politieke discussie. Ik heb dikwijls horen zeggen door de tegenstanders dat het enkel voor meer Djalali’s zal zorgen. In onze ogen is dat niet waar, want Iran doet dit al jaren”, stelt hij. Intussen krijgt de familie van Djalali amper informatie over zijn toestand. “Het laatste wat we weten, is dat hij een maand geleden nog in leven is gezien”, besluit Van Berlaer.

Vandecasteele werd op 24 februari “zonder enig motief” opgepakt en zit volgens zijn naasten “in zeer moeilijke omstandigheden” in de cel in Evin, in het noordwesten van de hoofdstad Teheran. Vandecasteele heeft als humanitaire medewerker jarenlang in Afghanistan gewerkt en is sinds 2015 actief in Iran als ‘country director’ voor verschillende ngo’s. Hij ijverde onder meer voor het versterken van de contacten tussen de Iraanse autoriteiten en de grote internationale donoren zoals de Europese Unie, de Verenigde Naties en andere internationale organisaties.

Ahmadreza Djalali en Olivier Vandecasteele zitten vast in een Iraanse gevangenis.

Anderzijds is Assadollah Assadi in België veroordeeld voor 20 jaar cel wegens een geplande terreuraanslag in Parijs. De afgelopen dagen stak het verzet tegen zo’n uitruil de kop op. De Iraanse oppositie in Europa is woedend dat een terrorist zou worden teruggebracht naar Iran.

Assadollah Assadi

Iran wil Vandecasteele uitleveren in ruil voor Assadi. Er wordt gevreesd dat Vandecasteele enkel vastgehouden wordt om als pasmunt te dienen. Het is tot op heden niet duidelijk welke andere reden er kan zijn voor zijn opsluiting. Er was eerder ook al sprake van een ruiloperatie met Djalali.

Minister Van Quickenborne beseft dat het allerminst om een evidente kwestie gaat. “Mijn kompas is dat van de veiligheidsdiensten. Zij zeggen heel duidelijk: het verdrag niet afsluiten betekent morgen nog meer gegijzelden”, aldus de minister. “Dit gaat over het de verdedigen van de belangen van ons land en onze landgenoten.”