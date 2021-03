Kamercommissie zet licht op groen voor aangepaste teststrategie: zelftests vanaf 6 april bij apotheek, bedrijven krijgen gratis sneltests

De Kamercommissie Gezondheid heeft dinsdagavond het licht op groen gezet voor de verkoop van zelftesten in apotheken en voor de voorwaarden voor het repetitief testen in bedrijven. De aangepaste teststrategie werd gisteren al toegelicht door minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) tijdens een persconferentie.

Wie symptomen heeft van het coronavirus of een hoogrisicocontact heeft gehad, moet nog altijd een PCR-test laten afnemen. Maar daarnaast zullen mensen vanaf 6 april een zelftest kunnen aankopen bij de apotheker, en zullen bedrijven of overheidsdiensten tot 1 mei gratis sneltests kunnen aanvragen om werknemers die niet kunnen telewerken tot twee keer per week te testen. In principe konden ondernemingen al lang snelle antigeentesten inzetten, maar omdat er te veel administratie bij kwam kijken, was het succes ervan beperkt.

De aangepaste teststrategie is in een wetsvoorstel van de meerderheidspartijen gegoten. Die tekst maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat apothekers snelle antigeentesten kunnen verkopen. Daarnaast worden de regels rond de afname van sneltesten in bedrijven en organisaties vastgelegd: zo moeten enkel nog de positieve testen meegedeeld worden aan Sciensano. De tekst bepaalt ook dat wie een positieve zelftest aflegt zo snel mogelijk een testcentrum of de huisarts moet contacteren.

Het wetsvoorstel werd dinsdagavond goedgekeurd in de Kamercommissie Gezondheid. Op Vlaams Belang na, dat zich onthield, gebeurde dat unaniem. VB-Kamerlid Steven Creyelman had onder meer vragen bij de beperking van de verkoop tot de apothekers. "Waarom verkoopt men dat niet in de supermarkten, zoals in onze buurlanden? Wij vinden dat de toegang tot die tests zo breed mogelijk moet zijn.”

“Verantwoordelijkheid afgeschoven op burger”

Ook sommige andere fracties hadden vragen. Zo vond N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter dat de regering ingaat tegen de vrije markt door de tests gratis uit te delen aan de bedrijven. Volgens Sofie Merckx (PVDA) is de strategie niet voorzien op de lange termijn. "De verantwoordelijkheid voor de testen wordt nu afgeschoven op de burger", vond ze. Merckx pleitte er ook voor om de sneltests gratis te maken. Nu zullen ze tot 8 euro kosten, wie recht heeft op een derdebetalersregeling zal ze - weliswaar pas vanaf 12 april - aan het remgeld van 1 euro kunnen aankopen.

Het voorstel komt normaal gezien nu donderdag al aan bod in de plenaire vergadering van de Kamer, zodat alles zoals voorzien op 6 april kan ingaan. Het koninklijk besluit dat de regels uitvoert treedt vanaf 4 april in werking, verzekerde minister Vandenbroucke. Hij benadrukte ook dat de strategie nog geëvalueerd zal worden, en dat onder meer de rol van de huisartsen, de apothekers of de supermarkten nog herbekeken kan worden.