Kamercommissie keurt principieel reclameverbod goksector goed

Verbod op gokreclame vanaf 1 juli definitief zegt Van Quickenbor­ne, MR ontkent

Geen gokreclame meer op televisie of in de krant, en op termijn zelfs niet meer op sporttruitjes. Er lijkt een einde te komen aan de saga over een verbod op gokreclame door minister van Justitie Vincent van Quickenborne (Open Vld). Dat werd afgelopen vrijdag beslist op het kernkabinet, klinkt het. Het verbod zou zoals eerder gepland ingaan op 1 juli. MR ontkent echter dat er een akkoord is. “Een overwinning in de strijd tegen gokverslaving”, zegt minister van Quickenborne.