Kamercommissie dringt aan op onmiddellijke vrijlating van Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele

Politiecom­mis­sa­ris op terreurpro­ces: “El Bakraoui was leider van groep die in safehouse verbleef”

De onderzoekers concluderen dat Ibrahim El Bakraoui de leider was van de groep die verbleef in het safehouse in de Max Roosstraat in Schaarbeek. Dat zei de politiecommissaris die bij de federale gerechtelijke politie van Brussel mee het onderzoek voerde op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016.

12:51