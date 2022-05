Kamercommissie Defensie keurt voorstel goed voor betere psychologische begeleiding bij militairen

Aantal besmettin­gen voor het eerst lager in werkende dan in algemene bevolking

Het aantal coronabesmettingen lag in de laatste twee weken lager in de werkende dan in de algemene bevolking. Dat blijkt uit het tweewekelijks rapport van professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven). Het is de eerste keer sinds de start van de pandemie dat er meer besmettingen in de algemene bevolking worden geteld dan onder de werknemers.

14:42