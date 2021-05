Kamercommissie breidt rouwverlof uit van drie naar tien dagen: “Rouwen is een basisrecht”

Wie vandaag een kind of partner verliest, heeft recht op drie dagen rouwverlof. Die periode is niet of amper voldoende om alleen nog maar de praktische kant van de begrafenis te regelen. Tijd nemen om bij het verlies stil te staan, is er niet, waardoor nabestaanden vaak ziekteverlof opnemen, zegt Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V), die het wetsvoorstel indiende, met steun van de Vivaldi-partijen. "Rouwen is geen ziekte, het is een basisrecht. Ik ben opgelucht dat ouders en partners nu eindelijk erkend worden in hun verlies", aldus Lanjri.