Kamercommissie beveelt ontslag twee GBA-directeurs aan

Stiptheid treinen neemt af in juni

In de maand juni is 88,2 procent van de treinen op tijd of met een vertraging van maximaal zes minuten aangekomen in Brussel of zijn eindstation. In mei dit jaar was de stiptheid nog 89,7 procent. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Vorig jaar in juni was er een stiptheid van 92,4 procent.

12:59