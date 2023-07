Kamer zet licht op groen voor onbeperkte geslachtsaanpassingen voor genderfluïde personen

Dat element uit de wet druiste volgens het Hof in tegen het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van personen met een veranderende genderidentiteit. Mensen die voor de tweede keer hun geslachtsregistratie of voornaam wilden aanpassen, moesten immers naar de familierechtbank stappen voor een omslachtige procedure. Na een tweede aanpassing kon het zelfs helemaal niet meer.

Aanpassingen

De nieuwe wettekst schrapt de principiële onherroepelijkheid. Voortaan zal iemand dus meerdere keren van geslacht of voornaam kunnen veranderen. Ook wordt de procedure voor de familierechtbank afgeschaft. Een aanpassing van de geslachtsregistratie of voornaam zal voortaan steeds kunnen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand via een even eenvoudige procedure als bij de eerste aanpassing. Ook is het niet langer nodig twee keer, met een bepaalde termijn ertussen, formeel te bevestigen dat iemand wel degelijk wil overgaan tot het aanpassen van de geslachtsregistratie of de voornaam.