Kamer zet licht op groen voor effectentaks

De vorige regering voerde in 2018 al eens een effectentaks van 0,15 procent op effectenrekeningen vanaf 500.000 euro in. Maar het Grondwettelijk Hof vernietigde die, omdat de taks discriminerend was. Zo werden niet alle financiële instrumenten meegenomen, maar enkel aandelen, kasbons en obligaties, en was de taks alleen van toepassing op rekeningen van natuurlijke personen.

In het nieuwe wetsontwerp is rekening gehouden met die opmerkingen, maakte minister van Financiën Vincent Van Peteghem zich sterk. De regering paste het ontwerp begin dit jaar overigens nog aan aan enkele opmerkingen van de Raad van State.