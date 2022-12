Kamer zet licht op groen voor begroting 2023 na marathondebat

Ontslag De Bleeker

Dit jaar had dat echter heel wat voeten in de aarde: in november moest staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) ontslag nemen nadat ze wel de btw-verlaging op gas en elektriciteit, maar niet de accijnsverhoging die de maatregel moet compenseren had opgenomen in de begroting, waardoor het tekort hoger uitkwam dan wat premier Alexander De Croo (Open Vld) in oktober tijdens zijn beleidsverklaring had voorgespiegeld.