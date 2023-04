Kamer zet huidige directeur Financiën op non-actief

Brussels Airport kreeg in maart meer dan 1,6 miljoen passagiers over de vloer

De voorbije maand passeerden in Brussels Airport meer dan 1,6 miljoen reizigers, een toename van 42 procent in vergelijking met maart 2022. Dat meldt de nationale luchthaven dinsdag. Die verhoging is onder meer te danken aan de (verlengde) krokusvakantie in het Franstalig onderwijs die begin deze maand afliep, en de paasvakantie in het Nederlandstalig onderwijs die eind maart startte. De vrachtvolumes kenden dan weer een daling met 8 procent.