Kamer wil eenvoudigere energiefactuur vanaf januari 2022

De regering moet tegen januari volgend jaar werk maken van een eenvoudigere energiefactuur. Dat staat in een resolutie die vandaag unaniem groen licht kreeg in de plenaire Kamer.

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat 41 procent van de consumenten hun energiefactuur maar moeilijk begrijpt. Vooral voor kwetsbare gezinnen is dat zo, waardoor ze nog moeilijk wegwijs geraken in de complexe administratie en slecht op de hoogte zijn van hun rechten.

Voor Leen Dierick (CD&V) en Malik Ben Achour (PS) was dat het signaal om de energiefactuur te vereenvoudigen. Concreet vraagt hun resolutie de factuur te beperken tot één dubbelzijdige A4-pagina en om op de voorzijde alleen de essentiële gegevens te zetten, zodat de consument in één oogopslag kan zien welk bedrag hij tegen wanneer moet betalen. Daarnaast moeten consumenten er volgens de resolutie altijd voor kunnen kiezen om de energiefactuur op papier te ontvangen in plaats van digitaal, net als de bijkomende factureringsinformatie die niet op de factuur staat.

Via een amendement van Vooruit-Kamerlid Kris Verduyckt wordt ook nog een ‘klare taal-toets’ gevraagd, wat betekent dat de energiefactuur opgesteld moet worden in makkelijk te begrijpen, korte zinnen, en in een voldoende groot lettertype. Energieleveranciers kunnen ook gebruik maken van pictogrammen of symbolen, vindt Verduyckt, en eventueel online de factuur in vreemde talen aanbieden.

2022

Het voornemen om de energiefactuur te vereenvoudigen staat ook al in het federaal regeerakkoord. De toenmalige ministers van Energie bereikten daar in oktober 2018 eigenlijk al een akkoord over naar aanleiding van een reeks aanbevelingen van de Koning Boudewijnstichting, maar dat werd nooit uitgevoerd. Met de resolutie wil Dierick de regering aansporen om snel een akkoord te sluiten met de deelstaten en dat tegen de zomer al om te zetten in concrete regelgeving, zodat de nieuwe energiefactuur vanaf 1 januari 2022 in voege kan treden.

