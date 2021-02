Kamer vraagt regering om Belgen te helpen die afstand willen doen van tweede nationaliteit

Professor Steven Callens: “Zodra 50- en 60-plus­sers gevacci­neerd zijn, zullen versoepe­lin­gen mogelijk zijn”

17:58 De coronapatiënten die nu in onze hospitalen liggen, zijn vooral 50- en 60-plussers. “Zodra zij gevaccineerd zijn, zal de druk op de ziekenhuizen enorm afnemen. Dat zal een gunstig effect hebben op de hele maatschappij. Dan zullen we de maatregelen kunnen loslaten”, zegt professor infectieziekten Steven Callens (UGent). Hij is ook lid van de GEMS, de expertengroep die de overheid bijstaat in de corona-aanpak.