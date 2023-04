Kamer voert warmtepompnorm in om afbouw fossiele brandstoffen te stimuleren

Volgens Vooruit-Kamerlid Kris Verduyckt, die het wetsvoorstel indiende, maakte de oorlog in Oekraïne pijnlijk duidelijk dat we zo snel mogelijk af moeten van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Maar onder meer omdat er in de energiefactuur nu meer heffingen voorzien zijn op elektriciteit dan op bijvoorbeeld aardgas of stookolie, is het voor veel gezinnen financieel niet interessant om over te schakelen op bijvoorbeeld een warmtepomp.