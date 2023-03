Kamer stuurt dossier pensioenextra’s topambtenaren door naar federaal parket

KIJK. Containers vol vers eten gaan verloren in distribu­tie­cen­trum van Delhaize

De staking in de winkels van Delhaize heeft logischerwijs ook gevolgen voor de distributiecentra van de winkelketen. Zo werden ons nu beelden toegestuurd van verse voeding die volledig verloren gaat in containers in het distributiecentrum in Zellik.