Kamer maakt komaf met correctiecoëfficiënt voor berekening zelfstandigenpensioen

Koning ontvangt op 15 juni de Amerikaan­se president Joe Biden op het paleis

17:18 Koning Filip ontvangt op 15 juni de Amerikaanse president Joe Biden op audiëntie in het paleis in Brussel. Dat heeft het Paleis donderdag zelf bekendgemaakt. Biden is binnenkort op bezoek in ons land, onder meer voor een NAVO-top.