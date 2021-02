Kamer legt verkoop van lachgascapsules aan minderjarigen aan banden

Lachgas: de ‘onschade­lij­ke’ partydrug die je leven kan verwoesten

8 juli Het Limburgse parket bevestigt dat bij het dodelijke ongeval in Kortessem lachgas werd gevonden in de wagen, maar wil niet zeggen over welke hoeveelheden het gaat. Of het gebruik van lachgas mee aan de oorzaak van het ongeval lag, zal het onderzoek moeten uitwijzen. Maar wat is lachgas eigenlijk? En waarvoor wordt het gebruikt?